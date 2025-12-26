Стереотипите неизменно витаят около конкурсите за красота, но Александра Калита разбива всеки от тях, превръщайки титлата в кауза. Тя е победителка в конкурса Mrs Universe Official и използва международната платформа като трибуна за равенството между половете.

Калита е предприемач, активист за правата на жените към ООН и майка на две деца, които определя като своя най-голяма мисия.

Нейният път към подиума започва рано. „Бях на 4 години, когато за първи път дефилирах пред публика“, сподели Калита в предаването „Социална мрежа”. Въпреки ранния старт, тя никога не е мечтала да бъде „кралица на красотата“ в класическия смисъл. По думите ѝ подиумът винаги е бил средство, а не крайна цел.

„Красотата не трябва да бъде само цел. Тя може да бъде благословия, но и проклятие“, каза Александра. Именно затова тя съзнателно отстъпва от активното развитие в модата в определени периоди от живота си, за да постави други ценности на преден план.

Говорейки за конкурсите от ранга на Mrs Universe Official, Калита е категорична, че няма универсална формула за победа. Освен визията, съществуват и ясно изразени тенденции, които се налагат на световните подиуми. Тя посочва, че всяка година се откроява определен тип излъчване, но въпреки това автентичността остава ключова. „Българката е силна, еманципирана и генетично много красива. Трябва да се гордеем с корените и генетиката си“, заяви тя и отхвърля схващането, че успехът на българските жени по световните сцени е мит.

Графикът ѝ е запълнен с международни пътувания, благотворителни каузи и обществени инициативи в различни държави – от САЩ и Австралия до Балканите. Част от програмата ѝ е посветена на активизъм за правата на човека, включително кампании, свързани със защита на жените.

„Всички си мислим, че знаем правата си, но често те биват нарушавани, а ние дори не го осъзнаваме“, каза тя. Според Калита ролята на публичните личности и особено на майките е да възпитават чувствителност към тези теми още от ранна възраст. „Нашата роля е да бъдем архитекти на бъдещото общество“, допълни тя.

Темата за насилието над жени заема особено място в нейната кауза. Макар да няма личен опит с домашно насилие, Александра споделя, че по време на международни конкурси е чула десетки разтърсващи лични истории от други участнички:

„До ден днешен ми побиват тръпки, когато се сетя за тях.“

Въпреки натоварения график, Александра Калита успява да пази баланса със семейството си. Тя и съпругът ѝ съзнателно се редуват в ангажиментите си, за да прекарват качествено време с децата. С особена нежност тя разказва за осемгодишния си син, който я нарича „кралица в сърцето си“ – признание, което определя като най-голямата награда.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова