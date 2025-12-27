-
„Нищо лично”: Десислава, която продава, рисува и помага на хората
Джейн Остин – писателката, изпреварила времето си
Титла с кауза: Как новата Mrs Universe Official превръща образа си в послание към жените
Как майсторите на пиняти в Мексико поддържат традицията жива (ВИДЕО)
„Живей красиво”: Как да празнуваме уютно и с настроение, когато сме у дома
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA през изминалата година? (ЧАСТ 2)
Разказва „Дойче Веле”
Джинджифиловите бисквити са любими за Коледа в Германия. Как да си ги приготвите – разказва „Дойче Веле”Редактор: Ина Григорова
