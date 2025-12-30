Звездата от „Мандела: Дългият път към свободата“ Идрис Елба беше отличен в новогодишните почести, като получи рицарско звание за всеотдайната си работа с младите хора. Признанието е за благотворителната му дейност във фондация Elba Hope, която основава заедно със съпругата си Сабрина Доуре Елба.

Организацията е насочена към работа с младите хора и застъничество за техните общности, към "овластяване чрез образование, икономически възможности и предприемачество“. Elba Hope предоставя предоставя грантове на организации в Обединеното кралство, САЩ и Африка.

53-годишният актьор отдавна е гласовит защитник в тази посока и е виден участник в кампанията срещу престъпленията с нож, използвайки платформата си, за да предизвика значителни социални промени.

Сър Идрис е движещата сила зад няколко въздействащи инициативи, включително „Не спирай бъдещето си“ (DSYF), която си сътрудничи с местни обществени организации за борба с престъпленията с ножове.

Снимка: Getty Images

„Получавам тази чест от името на многото млади хора, чийто талант, амбиция и устойчивост са движили работата на фондация Elba Hope. Надявам се, че можем да направим повече, за да привлечем вниманието към важността на устойчивата, практическа подкрепа за младите хора и към отговорността, която всички споделяме, да им помогнем да намерят алтернатива на насилието", сподели звездата.

През 2024 г. ангажиментът му за справяне с младежкото насилие се засили, когато публично призова за незабавна забрана на мачетета и така наречените зомби ножове . Тази застъпническа дейност доведе до среща с премиера сър Киър Стармър за стартиране на нова коалиция срещу престъпленията с ножове. Забрана за продажба на ножове в стил зомби е в сила в някои части на Обединеното кралство от август 2016 г., като по-всеобхватна такава е въведена през септември 2024 г.

Разширявайки допълнително филантропския си обхват, фондацията на сър Идрис си партнира с The Prince's Trust през 2024 г., за да стартира Creative Futures. Този проект предлага безплатни курсове, предназначени да дадат на младите хора уменията и увереността, необходими за кариера, обучение или предприемачество в творческите индустрии. Това сътрудничество е от лично значение за родения в Лондон актьор, който самият е получавал подкрепа от The Prince's Trust през тийнейджърските си години и е поддържал близки отношения с благотворителната организация през цялата си кариера. Курсовете са специално насочени към млади хора, които в момента не работят, не учат или не се обучават, като им предоставят възможности за работа в области като музика, театър и изкуства.

Снимка: Getty Images

Освен обширната си хуманитарна дейност, Идрис Елба се гордее с забележителна актьорска кариера, прочут с роли като този на главен инспектор Джон Лутър, Стрингър Бел в „Наркомрежа“ и превъплъщението си в Нелсън Мандела. Познат е още от ролите си в "Планината помежду ни", "Стар Трек: Отвъд", както и от франчайза "Тор" на MARVEL, където играе Хеймдал. Озвучавал е и Ехидна Кнакълс във филмите за таралежа Соник, а също така участва и в лентата на DC "Отряд самоубийци".

Освен това Елба вече има и един режисьорски проект зад гърба си - британската криминална драма Yardie от 2018 г., Има успешна кариера като диджей под псевдонима DJ Big Driis или Idris, наред с работата му като R&B певец.