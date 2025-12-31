Carol of the Bells - коледната класика, която се чува навсякъде - от клипове в социалните медии до търговски центрове. Тя е базирана на украинската народна песен "Щедрик". Музиката за нея е написана и аранжирана от украинския композитор Микола Леонтович преди повече от век.

"Щедрик" се е превърнал в световноизвестно произведение", споделя Ростислав, финансов мениджър.

Леонтович е събирал и обработвал народни мотиви, които накрая превърнал в изящно хорово произведение. Песента е изпълнена за първи път в Киев. В нея се разказва за прелетна птица, която носи благословия и вещае богата нова година. "Леонтович е живял и работил в Покровск няколко години, около 1902-1904, заедно със семейството си", разказва Камила Калитенко, която е куратор на изложбата "Щедрик: Коледен полет" в Киев.

Въпреки че не е доказано, че "Щедрик" е написан именно в Покровск, той остава важна част от историята на Леонтович. Паметник на композитора е бил открит там през 2018 г., но поради засилващите се руски атаки, той е бил преместен в град Виница през септември 2024 г.

"В "Щедрик" можем да чуем цялата красота на украинските език и култура. Независимо на какъв език се изпълнява песента, основното послание остава същото - да донесе щастие и радост на хората", допълва Камила.

Снимка: iStock

В Историческия музей в Киев новата изложба, озаглавена "Щедрик: Коледен полет", изследва как тази коледна песен е завладяла света. Изложени са плакати от стари концерти, винилови плочи и нотни листове. "Дори днес "Щедрик" продължава да бъде символ на културната дипломация на Украйна. Хората по света знаят, че това е украинска песен и част от украинската култура", казва още Камила.

През 1921 година "Щедрик" достига и до Съединените щати, където за първи път е записана за радио. Именно там мелодията е адаптирана като Carol of the Bells с нов английски текст и ритъм, които я правят световноизвестна.

