800 души дадоха старт на Новата година с къпане в Северно море в град Куксхафен в Германия. Въпреки ледените температури и силните ветрове, участниците влязоха във водата на малки групи, аплодирани от зрители по плажа.

Стотици се включиха в леденото коледно плуване в река Вълтава (ВИДЕО)

Brave swimmers took the plunge at Carnlough Harbour today for the 27th Annual New Year’s Day Sponsored Swim, raising much-needed funds for the local Spina Bifida & Hydrocephalus charity. 🩵



🎥 Peter Hayes pic.twitter.com/aeippFNDBs — Love Ballymena (@LoveBallymena) January 1, 2026

Музиката допълваше атмосферата. Пожарникари пък бяха на разположение, за да гарантират безопасността. След плуването участниците се затоплиха с горещи душове в близкия закрит басейн.

Подобни новогодишни плувания се проведоха и на други места по крайбрежието на Северно море. Плувци се гмурнаха и на остров Нордерней. В Норддайх обаче организаторите отмениха събитието заради прогнозираните бурни ветрове.

Редактор: Цветина Петрова