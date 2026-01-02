Ентусиастите влязоха в ледените води край Куксхафен

800 души дадоха старт на Новата година с къпане в Северно море в град Куксхафен в Германия. Въпреки ледените температури и силните ветрове, участниците влязоха във водата на малки групи, аплодирани от зрители по плажа.

Музиката допълваше атмосферата. Пожарникари пък бяха на разположение, за да гарантират безопасността. След плуването участниците се затоплиха с горещи душове в близкия закрит басейн.

Подобни новогодишни плувания се проведоха и на други места по крайбрежието на Северно море. Плувци се гмурнаха и на остров Нордерней. В Норддайх обаче организаторите отмениха събитието заради прогнозираните бурни ветрове. 

