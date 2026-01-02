Снимка: iStock
-
Огромен метеорит озари небето в новогодишната нощ над Бразилия (ВИДЕО)
-
Ники Василковски показа леден феномен на Беклемето (ВИДЕО)
-
Нелепа случка подпалва Втората китайско-японска война през 1937 г.
-
Шокиращо лечение: Какво предписвал понякога Зигмунд Фройд на свои пациенти
-
Кое изобретение е измислено от паяк векове преди хората да го открият
-
Неврометрия: Как да открием таланта и скрития потенциал на детето?
Ентусиастите влязоха в ледените води край Куксхафен
800 души дадоха старт на Новата година с къпане в Северно море в град Куксхафен в Германия. Въпреки ледените температури и силните ветрове, участниците влязоха във водата на малки групи, аплодирани от зрители по плажа.
Стотици се включиха в леденото коледно плуване в река Вълтава (ВИДЕО)
Brave swimmers took the plunge at Carnlough Harbour today for the 27th Annual New Year’s Day Sponsored Swim, raising much-needed funds for the local Spina Bifida & Hydrocephalus charity. 🩵— Love Ballymena (@LoveBallymena) January 1, 2026
🎥 Peter Hayes pic.twitter.com/aeippFNDBs
Музиката допълваше атмосферата. Пожарникари пък бяха на разположение, за да гарантират безопасността. След плуването участниците се затоплиха с горещи душове в близкия закрит басейн.
Подобни новогодишни плувания се проведоха и на други места по крайбрежието на Северно море. Плувци се гмурнаха и на остров Нордерней. В Норддайх обаче организаторите отмениха събитието заради прогнозираните бурни ветрове.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни