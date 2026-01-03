Лазаня „Болонезе“ е много повече от ястие – тя е символ на италианското кулинарно наследство. Директно от Болоня, Северна Италия, шеф-готвачът Елиза Рускони от семейния ресторант „Trattoria Dame“ разкрива стъпка по стъпка как се приготвя оригиналната рецепта, призната от Академията на италианската кухня.

Според Елиза автентичната лазаня се състои от три основни елемента: кори за паста, сос „Бешамел“ и сос „Рагу“. Макар да звучи просто, подготовката изисква търпение и внимание към детайла.

Една от най-големите грешки, които готвачите по света допускат, е добавянето на чесън в соса „Болонезе“. „В соса Болонезе няма чесън. Той просто няма място там“, категорична е Елиза.

Основата на истинското рагу започва с обилно количество екстра върджин зехтин и смес от ситно нарязани целина, моркови и лук. Зеленчуците трябва да се готвят, докато се зачервят добре и загубят напълно течността си. След това се добавя свински бекон (панчета), последван от едро смляна кайма от свинско и говеждо месо. Финалният щрих е тройно концентрираното доматено пюре, което придава наситения цвят на соса.

Тайната на дълбокия вкус се крие във времето – рагуто трябва да къкри на слаб огън под капак между 3 и 4 часа. Солта се добавя едва в самия край на процеса.

► Домашният бешамел и реденето на пластовете

Елиза настоява, че истинският сос „Бешамел“ трябва да бъде приготвен на място, а не купен от магазина. За него са необходими 1 литър мляко, масло, брашно, сол и щипка индийско орехче за специфичен аромат. Майсторството тук е в постоянното бъркане, за да се получи гладка и кремообразна текстура без бучки.

Сглобяването започва с намазване на тавата с масло и обилно количество бешамел. Корите, използвани в Болоня, традиционно са зелени, тъй като са направени с добавка на спанак. Всеки пласт се реди внимателно: бешамел, паста, рагу и щедро количество настърган пармезан.

За финалния горен слой Елиза разкрива един малък трик – смесват се по един черпак бешамел и рагу, разбъркват се и с тази смес се покрива последната кора, завършвайки с още пармезан.

► Най-важният съвет: Търпението е ключова съставка

Последната тайна на перфектната лазаня не е в продуктите, а в почивката. „Лазанята трябва да се приготви предния ден, да се съхранява в хладилник и да престои една нощ“, съветва Елиза. Едва на следващия ден тя се пече в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 45 минути.

