Случващото се във Венецуела е доста интересно, тази операция беше подготвяна доста дълго време. Участваха 150 машини по въздуха. Тази акция първоначално се разглежда като нарушаване на световния ред от страна на Доналд Тръмп – като икономическа перспектива за завладяване на нефтените находища на Венецуела. А те са разработени от три американски компании, като тогава са дадени на концесия по един незаконен начин, така че Тръмп няма как да претендира за това. Това каза журналистът Константин Вълков в „На фокус”.

Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.

„Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна”, обясни той.

„Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно”, каза той.

Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. „А Русия – да се занимава с нейната част”, допълни още журналистът. Той смята още, че за Тръмп „Киев е нещо, което тежи на съзнанието му”.

Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.

Досиетата „Епстийн”

Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата „Еспийст”. „Кризата „Епстийн” е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти”, допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива „са унищожени отдавна”.

