Очаква се днес всички полети от и за летищата в Гърция да бъдат напълно възобновени. Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на южната ни съседка предизвика затварянето на въздушното ѝ пространство в неделя.

От международното летище в Атина съобщиха, че оперативният му капацитет вече е възстановен, но закъсненията на полетите ще продължат заради натрупването на необслужени полети по време на техническия проблем.

Въздушното пространство на Гърция бе затворено за полети заради технически проблем



Службата за гражданско въздухоплаване уточни, че проблемът е възникнал заради масово смущение на почти всички честоти, които обслужват района за полетна информация на Атина. Ръководителите на въздушното движение поискаха разследване на инцидента и заявиха, че той е свързан с остарялото комуникационно оборудване.

"Не ни беше съобщено как е възникнал проблемът, нито как е бил разрешен… Това ясно показва, че системата е уязвима. Независимо от причината, случилото се сочи, че са били нужни промени още преди много години. Ние работим с най-остарелите системи в Европа", обясни председателят на Асоциацията на гърцките авиодиспечери Панайотис Псарос.

Ръководителят на гръцката първоинстанционна прокуратура Аристидис Кореас е разпоредил да бъде извършено спешно разследване на причините за техническия проблем, който вчера сутринта предизвика затваряне на гръцкото въздушно пространство и спиране на полетите в страната за няколко часа.

Редактор: Цветина Петкова