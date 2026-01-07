В реч пред републиканските членове на Конгреса в Центъра „Кенеди“ американският президент Доналд Тръмп заяви, че бившият държавен глава на Венецуела Николас Мадуро е имитирал танците и движенията му.

Мадуро, който беше заловен от американската армия в Каракас през нощта на 3 януари, често се появяваше публично, танцувайки на фона на негова реч, ремиксирана на латино хаус ритъм.

Кой е Николас Мадуро

DANCE DIPLOMACY: Venezuela’s Nicolás Maduro dances to a remix of his own peace slogans at a rally as U.S. warships patrol nearby amid rising tensions. pic.twitter.com/WsKxqXJpSF — Fox News (@FoxNews) November 25, 2025

Тръмп също обича да танцува - най-често на песента на Village People „YMCA“. Неговите танцови движения са доста характерни и станаха част от предизборните му митинги.

A TRUMP DANCE FOR THE TROOPS! 🕺🇺🇸



GOD BLESS OUR HEROES! pic.twitter.com/MOAuNpIOue — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 10, 2025

Самият Тръмп разказа какъв разговор води с първата дама Мелания: „Съпругата ми мрази да танцувам. Казвам ѝ, че всички искат да танцувам. "Скъпи, това не е президентско", отговаря ми тя.

Всъщност каза: „Можеш ли да си представиш Рузвелт да танцува?“.

Мадуро от своя страна често използваше музика и песни в политическите си послания, включително телевизионно изпълнение на песента на Джон Ленън „Imagine“ през ноември, представено като призив за мир на фона на обтегнатите отношения с Вашингтон.

Редактор: Цветина Петрова