Американският президент сподели какво смята Мелания за неговите движения под ритъма на музиката

В реч пред републиканските членове на Конгреса в Центъра „Кенеди“ американският президент Доналд Тръмп заяви, че бившият държавен глава на Венецуела Николас Мадуро е имитирал танците и движенията му.

Мадуро, който беше заловен от американската армия в Каракас през нощта на 3 януари, често се появяваше публично, танцувайки на фона на негова реч, ремиксирана на латино хаус ритъм.

Кой е Николас Мадуро

Тръмп също обича да танцува - най-често на песента на Village People „YMCA“. Неговите танцови движения са доста характерни и станаха част от предизборните му митинги.

Самият Тръмп разказа какъв разговор води с първата дама Мелания: „Съпругата ми мрази да танцувам. Казвам ѝ, че всички искат да танцувам. "Скъпи, това не е президентско", отговаря ми тя.
Всъщност каза: „Можеш ли да си представиш Рузвелт да танцува?“.

Мадуро от своя страна често използваше музика и песни в политическите си послания, включително телевизионно изпълнение на песента на Джон Ленън „Imagine“ през ноември, представено като призив за мир на фона на обтегнатите отношения с Вашингтон.

Редактор: Цветина Петрова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking