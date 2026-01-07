Ако разберете, че не сме сами, ако някой ви докаже, ще се изплашите ли? Големи филмови премиери през следващите месеци ще върнат зрителите към вечните теми за извънземния живот, митологията и бъдещето на човечеството. Стивън Спилбърг отново се обръща към въпроса дали сме сами във Вселената, а „Одисея“ на Кристофър Нолан обещава мащабно киноизживяване, заснето изцяло за IMAX. Сред най-очакваните заглавия е и „Проектът Аве Мария“ с Райън Гослинг – история за спасяването на човечеството, съчетаваща наука, хумор и космос.

Какво сподели кинокритикът Димитър Дринов - гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова