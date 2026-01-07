-
"Изключително поласкан съм": Президентът на Южна Корея се здрависа с китайски хуманоиден робот (ВИДЕО)
Пингвини, лъвове и капибари: Броят животните в зоопарка в Лондон (ВИДЕО)
Отвори врати най-големият фестивал на ледените фигури в света
Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.
Може ли пръст от гроба на ирландски свещеник да спаси животи
Бабакар Мане - Пътят на един танцьор към световната слава (ВИДЕО)
Сред най-очакваните заглавия е и "Проектът Аве Мария"
Ако разберете, че не сме сами, ако някой ви докаже, ще се изплашите ли? Големи филмови премиери през следващите месеци ще върнат зрителите към вечните теми за извънземния живот, митологията и бъдещето на човечеството. Стивън Спилбърг отново се обръща към въпроса дали сме сами във Вселената, а „Одисея“ на Кристофър Нолан обещава мащабно киноизживяване, заснето изцяло за IMAX. Сред най-очакваните заглавия е и „Проектът Аве Мария“ с Райън Гослинг – история за спасяването на човечеството, съчетаваща наука, хумор и космос.
Какво сподели кинокритикът Димитър Дринов - гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
