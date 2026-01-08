Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Вижте уникалните кадри
Заснеха впечатляващото Северното сияние, което озари небето над западната част на Гренландия. Уникалното явление е уловено от охранителни камери на летище Кангерлусуак в ранните часове на вторник.
Рядко срещано Северно сияние оцвети небето над връх Матерхорн (ВИДЕО)
Северното сияние - явление, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области.
Впечатляваща гледка: Заснеха Северното сияние от най-високата сграда в Европа (ВИДЕО)
Кангерлусуак е малък град в западната част на Гренландия. Разположен е на 50 километра северно от Полярния кръг. Той е известен най-вече заради летището си, което е не само най-голямото, но е и основен международен транспортен възел на острова.Редактор: Станимира Шикова
