Учени откриха следи от растителни отрови върху каменни върхове на стрели, използвани от ловци в Южна Африка преди около 60 000 години, съобщава CNN. Находката е най-старото пряко доказателство за използване на отровни стрели в историята на човечеството и показва, че сложни ловни техники са съществували много по-рано, отколкото се смяташе досега.

Изследването, публикувано в списание Science Advances, разкрива, че древните ловци са обработвали кварцови върхове със силна растителна отрова, извлечена от растението Boophone disticha, известно и днес в региона като „отровна луковица“. Токсините не са убивали плячката веднага, а са я отслабвали с времето, което е позволявало на ловците да я проследят по-лесно и с по-малко усилия.

Според ръководителя на изследването проф. Свен Исакссон от Стокхолмския университет това показва напреднало мислене: „Да разбереш, че отровата ще подейства часове по-късно, изисква причинно-следствено мислене и способност да предвиждаш отложен ефект.“ По думите му откритията сочат, че праисторическите хора са имали сложни знания за растенията, култура и добре развити ловни стратегии.

Химичният анализ е открил два алкалоида – бупхандрин и епибупханизин върху пет от десет изследвани върха, намерени още през 1985 г. в скалния заслон Умхлатузана в провинция Квазулу-Натал. Въпреки хилядолетията под земята, отровните остатъци са се запазили благодарение на специфичните си химични свойства. За сравнение учените са анализирали и 250-годишни стрели от Южна Африка, върху които е открита същата отровa.

Досега най-ранните преки доказателства за отровни ловни оръжия датираха отпреди около 6–7 хиляди години. Новото откритие измества тази граница десетки хиляди години назад и дава нов поглед към начина на мислене, планиране и разбиране на света от страна на най-ранните представители на Homo sapiens.

