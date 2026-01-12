-
„Непознатите земи”: Индия – между традицията, табутата и вярата в звездите (ВИДЕО)
-
Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата
-
Да живееш в Прага - една нетрадиционна разходка в чешката столица (ВИДЕО)
-
"Нищо лично": Южноафриканецът Вили Бота, който избра София за свой дом (ВИДЕО)
-
Българският рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа
-
„Непознатите земи”: Индия - земя на махараджи, слонове и вяра в астрологията
Новината беше обявена в ефира на "На кафе"
Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.
"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория.
Трогателните кадри, излъчени за първи път в ефира на предаването "На кафе", вижте във видеото.
Актьор и телевизионен водещ и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.
Двамата се познават покрай съвместната си работа в периода 2012 - 2015 година. Романтичните им отношения обаче започнаха в края на 2024-та.Редактор: Маргарита Стоянчева
Последвайте ни