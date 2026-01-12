Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.

"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория.

Трогателните кадри, излъчени за първи път в ефира на предаването "На кафе", вижте във видеото.

Актьор и телевизионен водещ и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.

Двамата се познават покрай съвместната си работа в периода 2012 - 2015 година. Романтичните им отношения обаче започнаха в края на 2024-та.

