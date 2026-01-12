Джулия Робъртс е била „много изненадана“, след като е прочела сценария на „Бандата на Оушън 4“. 58-годишната актриса разкри подробности за дългоочакваната пета част от хитовата поредица за обири и сподели, че е впечатлена от „добрия“ сценарий на Кари Соломон за продължението.

„Да, видях сценария. И бях малко изненадана, защото си помислих: „О, каква ще е историята?“. И е добра. Искам да кажа, че нямаше да го правим, ако не беше добра“, сподели тя в интервю за Variety по време на Variety Golden Globes Pre-Show, представено от Amazon Fire TV.

Робъртс ще се завърне заедно с Брад Пит, Джордж Клуни, Мат Деймън и Дон Чийдъл, след като за първи път се появи като Тес Оушън в „Бандата на Оушън“ (2001), а след това и в „Бандата на Оушън 2“ (2004).

През октомври миналата година Джордж Клуни каза пред E! News: „Току-що одобриха бюджета ни в Warner Bros. и се опитваме да организираме нещата. Всичко е въпрос на график, така че просто определяме началната дата. Вероятно ще започнем да снимаме след около девет или десет месеца“.

Редактор: Мария Барабашка