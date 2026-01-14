Германия ще изпрати в четвъртък първа група свои войници в Гренландия, съобщи правителствен говорител в Берлин. Преди това подобна мярка обявиха и Швеция и Дания, на фона на исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп Вашингтон да поеме контрола над острова, предаде "Ройтерс".

В Гренландия предстои да бъде изпратена първа разузнавателна група, състояща се от над десетина германски военни, посочи пред "Ройтерс" официалният представител.

Европейски държави обсъждат засилване на военното си присъствие в Гренландия

По този начин той потвърди по-ранна информация на вестник "Билд", който пръв съобщи за дислоцирането на военнослужещите.

През последните седмици Тръмп многократно заяви, че стратегически разположеният и богат на природни залежи остров е от жизнена важност за сигурността на САЩ и че Вашингтон не трябва да допусне Китай и Русия да окупират Гренландия.

Тръмп: Ще завладеем Гренландия - по лесния или по трудния начин

По думите на републиканеца всички опции са на масата, що се отнася до осигуряването на тази територия за страната му. Риториката на американския президент доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европа.

