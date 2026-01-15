Четирима членове на екипажа на Международната космическа станция (МКС) се приземиха в Тихия океан, след като медицински проблем наложи прекъсване на мисията им.

Американските астронавти Майк Финк и Зена Кардман, руският космонавт Олег Платонов и японецът Кимия Юи кацнаха край бреговете на Сан Диего около 12:41 ч. местно време. Това е първият случай на медицинска евакуация от МКС.

НАСА прекратява мисията на МКС заради астронавт с влошено здраве

По-рано тази година НАСА съобщи, че съкращава мисията на борда на Станцията след медицински проблем на астронавт. По последна инфорамация, членът на екипажа е в стабилно здравословно състояние, но какъв точно е бил проблемът не се споменава.

