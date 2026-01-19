В първите дни на настоящата седмица времето ще носи параметрите на антициклон – студено, сравнително тихо и слънчево. В понеделник преди обяд ще се изчисти облачността в южна, до вечерта и в Северна България. В първата половина на деня са възможни изолирани снеговалежи в северната част на страната. Във вторник навсякъде ще е слънчево с условия за кратки сутрешни мъгли покрай големите водоеми.





И през двата дни, в ранните часове, в Северна и Западна България температурите ще падат около и под ледените минус 10 градуса. По-топлата част на денонощието в понеделник ще е с температури между минус 5 – минус 6 градуса в северната половина на страната и около нулата на юг. Във вторник ще е малко по-топло – термометрите ще се движат около нулата в Северна и от 0 до 4-5 градуса в Южна България.



В средата на седмица облачността ще е преобладаващо значителна с развитието на средиземноморски циклон. В сряда следобед и вечерта от югозапад ще започнат валежи от сняг, по-съществени в Рило-Родопската област. В четвъртък преди обяд валежите ще са повече от дъжд в Източна България. Заради граничните температури, възможни са поледици в ранните часове, а по-значителни количества от дъжд ще се акумулират по Южното Черноморие.



До края на седмицата ще остане облачно, но с оскъдни локални превалявания предимно от дъжд. Откъм температури ще е „меко” с дневни показания на термометрите от 3 до към 8 градуса.



Последната седмица на януари ще е по-топла спрямо изминаващите „ледени” дни. Студът ще отпусне, особено в Южна и Източна България. В някои от дните дневните температури там ще достигат 10-12 градуса.



Според ранните прогнози времето ще се определя от циклони с валежи от дъжд и сняг. Сняг ще вали в по-студените райони на Западна България, в останалата част на страната – дъжд. Валежна обстановка ще има в периодите 25-26 януари, след това – 28-30 януари.