Старият град на Каркасон изглежда като снимачна площадка на филм за Средновековието, но е съвсем реален. Една от най-известните цитадели в Европа е обект на ЮНЕСКО и привлича над 2,5 милиона посетители годишно. Разположена е в Южна Франция и се смята за един от най-запазените укрепени градове в Европа.

Няколко изненадващи истории за Каркасон:

Старият град на Каркасон изглежда като добре запазена капсула на времето. Но някои неща не са изглеждали така точно през Средновековието. През XIX век Сите, както се нарича, бил в руини и имало риск да бъде напълно разрушен. Известният архитект Йожен Виоле льо Дюк реставрира цитаделата, но не остава напълно верен на оригинала.

Характерно за реставрацията е шистите, обяснява екскурзоводът Елен Ноблес. През XIX век всичко било покрито с шисти в града. Архитектът бил сериозно критикуван, защото това не е типичен материал за покривите там.

„Град е включен в списъка на ЮНЕСКО като средновековен град, реставриран от Йожен Виоле льо Дюк. Реставрацията е част от националното наследство и днес когато реставрираме, го правим така, както би го направил Йожен”, обяснява Елен Ноблес.

В средновековния лагер посетителите могат да изпитат какъв е бил животът в Каркасон през XIII век.

„Често хората имат погрешни убеждения, например за хигиената. Те мислят, че хората не са се миели тогава. Но дори селяните са се миели всеки ден. Някои френски крале са провеждали съдебни процеси от ваната”, обясняват запознати.

Ще повярвате ли, че крепостта рядко е била използвана в битка, а по-скоро за сплашване? Каркасон е бил превзет само веднъж – през 1209 година, при Албигойския кръстоносен поход.

„Имало липса на вода. Раймон Роже дьо Транкавел се боял от клане на населението и решил да се предаде, не защото градът не бил добре защитен. Стратегията на кръстоносците е била да използват липсата на вода, за да превземат града по-бързо. За жалост, това се е получило добре тук”, обяснява Елен.

Най-известната легенда за Каркасон разказва за дама Каркас, която надхитрила Карл Велики по време на петгодишна обсада. Истината обаче е, че Карл Велики никога не е бил там. „Освен това петгодишна обсада би била твърде дълга, а тази дама не е съществувала”, допълва Елен.

Като става дума за легенди, се твърди, че вестготите са скрили в кладенец в Каркасон съкровище през V век, ограбено от Рим.

Патрик Робар е един от малко под 30-те души, живеещи тук. Той е видял как кладенецът е бил източван. Открити са друг вид „съкровища“. „Преди няколко години испанска туристка загуби голям златен кръст. Паднал оттук. Тя плати кладенецът да бъде напълно изпразнен, за да го намерят. И какво излезе? Откраднати велосипеди, колички за пазаруване и всякакви подобни неща”, разказва Патрик.

За щастие, намерили и златния кръст.

Каркасон е снимачна площадка за филми и продължава да привлича знаменитости. Много от тях се настаняват в историческия „Де ла Сите“ – петзвезден хотел в града. Сред известните гости са били Уолт Дисни и Грейс Кели.

Редактор: Ина Григорова