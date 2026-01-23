Фокача – това е истинското национално ястие на Италия. Не вярвате ли? Мислите, че пицата е кулинарният шедьовър на Италия? Да, пицата е популярна по цял свят, но фокачата е тайният „сърдечен ритъм” на италианската кухня и се сервира всеки ден. Хрупкава отвън, пухкава отвътре, блестяща от зехтин. Разликата между фокачата от Генуа и пицата е, че фокачата се яде по всяко време – от закуска до вечеря.

Каква е тайната на автентичната фокача? Какъв е най-добрият начин да я ядете и как да я приготвите? Разказва „Дойче веле”:

„Фокачата не е хляб и не е пица. Тя е уникален, типичен продукт от Генуа”, обяснява Лука Траваглини. Печенето на фокача е просто, но изисква много любов.

Прави се всеки ден в цяла Италия. Може да я купите на всеки ъгъл в много различни варианти.

Лука и семейството му имат традиционна пекарна в Генуа. Той дава и рецептата: Тестото за фокача се приготвя с няколко съставки - мая, брашно, вода и сол. И много важно – много зехтин. Тестото се меси около 10 минути, преди Лука да провери консистенцията му.

„Много се гордея, че предавам традицията на фокачата. Най-вече за да направя Генуа известна на повече хора по света, а и за да запазят жива традицията, която съществува от XVI век”, казва Лука.

Фокачата е предшественик на пицата и е позната в Рим още преди 2000 години. Получава името си от латинската дума focus, което означава огнище. В миналото се е пекла на горещи камъни, но в днешно време се пече върху намазнена тава във фурната.

Каква е разликата между фокачата и хляба?

„Разликата е, че фокачата е много по-ароматна. Правим видове хляб, които са подобни на фокачата, но хлябът е по-сух и има по-малко вкус. Фокачата е по-лека, по-солена и по-влажна. Просто добавяме повече вода към тестото, отколкото при хляба”, казва Лука.

Тестото трябва да почине преди печене. След като е втасала за около час, е време фокачата да се приготви за печене. Най-важната съставка е добрият зехтин. Пече се около 12 минута.

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс" на „Дойче веле"

