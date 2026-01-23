Руски стратегически бомбардировачи с голям обсег Ту-22М3 са извършили планиран патрул над неутралните води на Балтийско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва в профила си в „Телеграм“.

„Бомбардировачите Ту-22М3 на руските Въздушно-космически сили извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Балтийско море. Ескортът от изтребители беше осигурен от екипажи на Су-35С и Су-30СМ на ВКС“, се казва в изявлението.

Полетът е продължил над пет часа. На определени етапи от маршрута бомбардировачите с далечен обсег са били ескортирани от изтребители от чужди държави. Министерството отбеляза, че екипажи на авиацията с далечен обсег редовно летят над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море. Всички полети се извършват при стриктно спазване на международните правила, отбелязаха във ведомството.

Русия периодично провежда подобни патрули като демонстрация на сила.

Редактор: Цветина Петкова