Грипът обхвана още една област у нас. Пловдив обявява грипна епидемия. Противоепидемични мерки ще бъдат въведени от сряда – 28 януари, съобщиха за NOVA от Регионалната здравна инспекция в града.

Мерките ще бъдат официално оповестени на Областния щаб, който се свиква извънредно. Тази седмица лекарите отчитат сериозно завишаване на случаите – от 150 през миналата седмица до днешните 225 случая на 10 хиляди души население.

Очакват се детайли за действията, които ще бъдат предприети в учебните и лечебните заведения.