Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение „Хизбула“. Ад Дин е работил в близката до групировката телевизия „Ал Манар“.

От „Хизбула“ определиха удара като тревожен сигнал за „разширяването на израелските военни действия в Ливан“, които по думите им вече засягат и представители на медийната общност.

Израел: Нанесохме удари по обекти на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия обаче заяви, че Али Нур ад Дин е бил активен член на „Хизбула“, който през последните месеци е участвал във възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на страната.

Ударът идва на фона на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на САЩ през 2024 г. Оттогава двете страни нееднократно си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението, а напрежението по ливанско-израелската граница остава високо.

Редактор: Ралица Атанасова