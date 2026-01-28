Европейската комисия ще отпусне близо 650 милиона евро под формата на безвъзмездни средства от Механизма за свързване на Европа за финансиране на 14 трансгранични проекта за енергийна инфраструктура. 6 от тях са за инфраструктура, включително интелигентни електроенергийни мрежи, а 8 - за инфраструктура за водород. Тези проекти ще повишат енергийната сигурност и конкурентоспособността на ЕС.

Безвъзмездни средства за строителни работи в размер на почти 104 милиона евро ще бъдат отпуснати за проект за интелигентни мрежи между България и Румъния. Преносните и разпределителните мрежи ще бъдат модернизирани и цифровизирани, за да се подобри ефективността и да се даде възможност за сигурни потоци на електроенергия от производството на енергия от възобновяеми източници.

Радев: Имаме интерес да използваме максимално възможностите си за пренос на природен газ към ЕС и нашия регион

176 млн. евро ще бъдат насочени към стимулиране на водородната инфраструктура за декарбонизация на европейската промишленост. Проекти в Австрия, България (за 4,56 млн. евро), Франция, Германия, Нидерландия и Словакия ще получат безвъзмездни средства в подкрепа на проучвания в тази област.

Приетият неотдавна пакет за европейските електроенергийни мрежи подчертава, че подобрената свързаност е от решаващо значение за намаляването на цените на енергията за потребителите и промишлеността.

Редактор: Емил Йорданов