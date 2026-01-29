"Баровки", "Карате кид" и "Генезис" са сред новите попълнения в Националния филмов регистър на САЩ, предаде "Асошиейтед прес".

Библиотеката на Конгреса обяви, че сред 25-те филма, избрани за съхранение в регистъра, са също "Скитникът и кучето" (1896), "Врабчета" (1926), "Бяла Коледа" (1954), "Нещото" (1982), "Слава" (1989), "Голямото замръзване" (1983), "Филаделфия" (1993), "Шоуто на Труман" (1998), "Фрида" (2002), "Часовете" (2002) "Феноменалните" (2004), "След залеза" (2004), "Гранд хотел "Будапеща" (2014).

От Библиотеката на Конгреса отбелязват, че най-старият филм в тазгодишната селекция е "Скитникът и кучето" от 1896 г., а най-скорошният - "Гранд хотел "Будапеща" от 2014 г. на режисьора Уес Андерсън.

Снимка: Актьорският състав на "Генезис" и режисьорът Кристофър Нолън, Getty Images

Освен "Скитникът и кучето", още пет неми филма са сред новите попълнения в Националния филмов регистър.

Селекцията включва четири документални филма. Сред тях е "Бруклинският мост" (1981) на Кен Бърнс.

От златната ера на Холивуд са мюзикълът "Бяла Коледа" и "Висше общество" - последния филм на актрисата Грейс Кели преди да се омъжи за Рение III и да стане принцеса на Монако.

Всяка година Библиотеката на Конгреса избира 25 филма, които са значими от културна, историческа и естетическа гледна точка. Програмата е създадена през 1989 г. С новите попълнения Националният филмов регистър вече наброява 925 игрални холивудски продукции, документални ленти, независими кинотворби и ранни експериментални филми. За да бъдат включени в регистъра, филмите трябва да имат най-малко 10-годишна история зад гърба си.

Предишната селекция включваше филми като "Мръсни танци", "Ченгето от Бевърли Хилс", "Няма място за старите кучета", "Социалната мрежа".

Редактор: Цветина Петрова