Киното скърби за загубата на Катрин О’Хара. Актрисата, която всяка Коледа "влиза" в домовете на милиони хора по света с образа си на Кейт Маккалистър - майката на Кевин от "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.

Почина звездата от "Сам вкъщи" Катрин О'Хара

О`Хара спечели сърцата на публиката през годините с десетките си роли, сред които на Мойра Роуз в "Шитс Крийк", Делия Дийц в "Бийтълджус 2" и много, много други. Звездата е носител на две награди „Еми“, отличието „Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори. А през 2017 г. беше удостоена с Ордена на Канада.

След новината за смъртта ѝ много нейните колеги и политици отдадоха почит на голямата актриса.

♦ Трогателно послание отправи Маколи Кълкин.

„Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа“, написа той. „Обичам те. Ще се видим по-късно.“

Когато Кълкин беше отличен със Звезда на Холивудската алея на славата, специален гост на събитието беше точно неговата екранна майка.

♦ Режисьорът Крис Кълъмбъс сподели:

„Днес загубихме Катрин О’Хара. Аз съм шокиран и съсипан, както и останалата част от света. Бях обсебен почитател на брилянтната ѝ комедийна работа в SCTV и бях въодушевен, когато тя се съгласи да изиграе майката на Кевин в "Сам вкъщи". Това, което повечето хора не осъзнават, е, че Катрин носи тежестта на 50% от този филм. Той просто не би проработил без нейното изключително изпълнение. Катрин придава на продукцията дълбока емоционална сила."

♦ Мерил Стрийп сподели, че О'Хара е донесла „любов и светлина в нашия свят, чрез интуитивно състрадание към колекцията от ексцентрици, които изобрази“.

♦ А Бен Стилър беше категоричен, че за него няма по-добър артист в комедията и че влиянието, което тя е оказала върху жанра е огромно.

♦ Почит дойде и от екипа на "Студиото". Сет Роугън и Айк Баринхолц, както и компаниите зад сериала, заедно с актьорския състав и екипа, споделиха.

„Наистина не знам какво да кажа… Казах на О’Хара, когато се срещнахме за първи път, че я смятам за най-смешния човек, когото съм имал удоволствието да гледам на екран“, написа Роугън в Instagram. „Сам вкъщи" беше филмът, който ме накара да искам да правя кино. Да работя с нея беше истинска чест. Тя беше истерично смешна, добра, интуитивна, щедра… тя ме караше да искам сериалът ни да бъде достатъчно добър, за да заслужава нейното присъствие. Това е опустошително. Всички сме късметлии, че живяхме в свят, в който я имаше.“

Баринхолц заяви: „Никога и за милион години не съм си мислил, че ще работя с Катрин О’Хара, камо ли да стана неин приятел. Толкова дълбоко тъжно е, че тя вече е някъде другаде. Безкрайно съм благодарен за времето, което прекарах с нея. Благодаря ти, Катрин. Обичам те.“

Apple TV и Lionsgate заявиха, че са „съкрушени“ от загубата на О’Хара. „Безспорна легенда, икона и несравним талант, Катрин издигаше всяка продукция, в която участваше, включително уникалния гений, който вложи в ролята си в The Studio, и всяко възвишено изпълнение, което ни подари“, се казва в част от изявлението. „Нейните артистични постижения завинаги ще носят хумор, светлина и любов на поколения напред, а нейната блестяща личност и щедрост на духа докоснаха всички около нея. Ще я пазим завинаги в сърцата си и изказваме мислите и най-дълбоките си съболезнования на съпруга ѝ Бо [Уелч] и децата ѝ Матю и Люк.“

Актьорският състав и екипът на "Студиото" споделиха: „Нямаме думи за загубата на нашата приятелка Катрин О’Хара ... Тя беше едновременно елегантна, топла и изключително забавна. Невероятно сме натъжени, че я няма. Изпращаме най-дълбоките си съболезнования на Бо и цялото ѝ семейство.“

♦ Дан Леви, създател на "Шитс крийк" заедно с баща си Юджийн Леви, сподели в трогателна публикация. „Какъв подарък беше да танцувам в топлата светлина на гения на Катрин О’Хара през всичките тези години ... Трудно е да си представя свят без нея. Ще пазя всяки забавен спомен, който имах щастието да създам с нея.“ „Сърцето ми е с Бо, Матю, Люк и всеки член на нейното голямо, прекрасно семейство", допълни той.

♦ Майк Майърс също отдаде почит: „Това е много тъжен ден за комедията и за Канада. Тя беше един от най-великите комедийни артисти в историята, вдъхновение за милиони и преди всичко една изключително елегантна дама. Изпращам много любов и съболезнования на нейното семейство“, сподели той.

♦ Самият Бийтълджус – Майкъл Кийтън, написа: „Познаваме се от преди първия "Бийтълджус". Тя е била моя измислена съпруга, моя измислен враг и моя истински, реален приятел. Боли. Адски ще ми липсва. Мисля и за Бо.“

♦ Режисьорът на "Бийтълджус" Тим Бъртън написа: „Катрин, обичам те. Тази снимка показва колко много светлина даде на всички ни. Ти беше специална част от живота ми и отвъд него.“

♦ Педро Паскал, с когото О’Хара е работи в "Последните оцелели", сподели: „О, гений – какъв късмет да бъда близо до теб. Вечно ще съм благодарен. В моя свят има по-малко светлина. Този щастлив свят, в който те имаше, ще те пази завинаги. Винаги. Винаги. Единствената и неповторима.“

♦ Брайън Кранстън, който играе с актрисата във филма "Аргайл", сподели: „Днес съм напълно съкрушен, след като научих за кончината на тази велика дама. Катрин О’Хара беше гениална комедийна актриса и прекрасен човек. Обожавах я. Работили сме заедно като съпруг и съпруга, мисля, три или четири пъти… вече загубих бройката. А след това отново, едва миналата година, като съперници в "Студиото" ... Тя беше блестяща и изпълнена с радост ... Ще ми липсваш. Разсмивай ги в рая."

♦ Почит дойде и от бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, както и от сегашния Марк Карни. Трюдо написа: "О, Катрин, толкова ще ни липсваш.", като към текста прибави празен стол от снимачна площадка с името на актрисата. В друга публикация той допълни: "От SCTV до „Сам вкъки“ и незабравимата си роля като Мойра Роуз, Катрин О'Хара беше обичана икона на Канада с рядък дар за комедия и сърце. Тя разсмиваше хората през поколенията и помагаше за разказването на канадски истории по начин, по който само тя можеше. Мислите ми са със семейството, приятелите и всички, които намираха радост в работата ѝ."

♦ А Карни сподели: "Присъединявам се към канадците и феновете по целия свят в скръбта от загубата на Катрин О'Хара. С над 5 десетилетия работа Катрин си спечели място в канона на канадската комедия - от SCTV до "Шитс Крийк". Канада загуби легенда. Мислите ми са със семейството, приятелите и всички, които обичаха работата ѝ на екрана. Тя ще ни липсва много.

♦ Кристина Ричи също отдаде почит. Тя написа: "Имах голям късмет да работя с тази икона, една от моите героини, великата Катрин О'Хара. Толкова е тъжно, че си отиде. Тя беше най-прекрасният, най-топлият, най-милият, най-забавният човек и най-талантливата и брилянтна актриса. Каква загуба. Почивай в мир, Катрин."

♦ Режисьорът Рон Хауърд сподели: "Това е съкрушителна новина. Какъв прекрасен човек, артист и сътрудник. Имах късмета да режисирам, продуцирам и да играя в проекти с нея. А тя просто ставаше все по-брилянтна с всяка изминала година. Сърцето ми е с Бо и семейството ѝ. Почивай в мир КатринО'Хара."

♦ Рита Уилсън написа: "Катрин О'Хара - жена, която беше автентична и истинска във всичко, което правеше. Видяхте го в работата ѝ, ако я познавахте, видяхте го в живота ѝ и видяхте го в семейството ѝ. Бо, Люк и Матю, нашите най-дълбоки съболезнования. Нека Катрин почива в мир. Вечна паметта ѝ."

♦ Академията за филмови изкуства и науки и Гилдията на киноактьорите също отдадоха почит на голямата актриса.

"Тя балансира хумора, човечността и нежността с рядка грация, от радостния хаос на „Сам вкъщи“ (1990) до готическия остроумие на „Бийтълджус“ (1988) и остроумния блясък на „Най-доброто в шоуто“ (2000) и „Мощен вятър“ (2003). В продължение на десетилетия тя изпълваше екраните ни с топлина, остроумие и безстрашно въображение. Нейното наследство живее във всяка сцена, до която се е докоснала, и в сърцата на всички, които са я обичали", написаха от Академията.

"От комедия до драма, нейният блясък, щедрост и оригиналност са оставили незаличим отпечатък върху киното и телевизията", написаха от SAG.

Наследството, което оставя Катрин О`Хара в киното, е огромно и незабравимо. Нейните образи ще продължават да бъдат част от живота както на седмото изкуство, така и на феновете, за да носят усмивки, любов и мъничко загадъчност.