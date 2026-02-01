Корейската К-поп група XLOV пристига за първи път в България за среща с феновете си. Интересът към концерта се оказа изключително голям – билетите бяха разпродадени за минути, което наложи организаторите да преместят събитието в по-голяма зала.

XLOV бързо се утвърдиха като феномен в жанра със своята екстравагантна визия – ярки перуки, впечатляващ грим и нестандартен стил, както и с новаторската си концепция. Музиката им съчетава модерен поп, динамични танци и елементи на R&B, а посланието им е ясно – свобода на изразяване и право на личен избор.

Името XLOV носи символично значение, свързано с увереност, любов към себе си, уникалност и смелост да следваш собствения си път. Членовете на групата подчертават, че всеки човек, независимо от възраст или пол, има право сам да определя кое е красиво за него.

Подготовката за сцената е продължителна и изключително детайлна. Четиримата артисти разкриват, че всяка поява пред публика изисква между четири и пет часа, а понякога и повече, за да представят най-доброто от себе си – както музикално, така и визуално.

За част от групата това е първото посещение в Европа. Като едно от малкото неща, които познават от България, те посочват киселото мляко, за което са чували от хора и видеоклипове.

Само година след международния си дебют XLOV вече имат над 1,5 милиона последователи в Instagram, а концертите им из цяла Европа са напълно разпродадени. Членовете на групата признават, че са очаквали успех, но не са предполагали, че той ще дойде толкова бързо.

Въпреки мащабния интерес, те споделят, че не изпитват притеснение преди изява, а по-скоро вълнение от срещите с феновете и възможността да откриват нови градове.

В края на срещата си с българската публика XLOV отправиха специално послание: „Благодарим, България!“.

Редактор "Социални мрежи": Ивана Величкова

Редактор: Дарина Методиева