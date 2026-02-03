Милиони файлове от така наречените досиета „Епстийн”, разсекретени от Правосъдното министерство на САЩ в последните дни, разкриха неочаквана връзка на осъдения сексуален престъпник със страната ни. Документите включват имейли, снимки и видеоматериали, както и финансови справки.

От кореспонденцията между Епстийн и един от сътрудниците му - Даниел Амар Сиад, представящ се като моден фотограф, мениджър и финансов консултант, става ясно, че той му пише след скорошното си завръщане от София през 2010 г. Сътрудникът на финансиста явно е бил в страната ни за срещи с модни агенции. Според имейла „имало много момичета, които мечтаели да отидат в САЩ”. Сиад пише още, че „ако получи одобрение, Люк Брюнел – френският моден агент и партньор на Епстийн ще изпрати в Ню Йорк онези, които изявят желание”.

Нови шокиращи подробности около досиетата „Епстийн” разкриват връзки с България

Малко по-късно същата година, в имейли до Епстийн, се споменава жена на име Ирина, с която са обсъдени потенциални кандидатки, а друго момиче – също „потенциален кандидат”, пристига у нас по програма за обмен на чуждестранни студенти.

Снимка: БТА/АП

Година по-късно в имейлите на Сиад се споменава лекар от България, който иска „допълнителни детайли и насоки”.

През 2012 г. се появява „принцесата”, която според писма на Сиад го е поканила да се срещне с „държавни представители” в страната ни.

Наред с имената на членове на монархически династии в Европа се появява и това на българския принц Кирил. В списък от 2017 г. за церемонията на британските награди БАФТА той е посочен като придружител на бившата съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч – Сидни.

Норвежка принцеса и председателят на организационния комитет за Игрите в Лос Анджелис се появиха в досиетата „Епстийн“

"Българската следа в досиетата "Епстийн" все още не е съвсем ясна. Споменава се някаква принцеса, но не знаем дали това не е прякор. Не мисля, че трябва да има каквато и да е официална реакция, преди да се установи категорично дали има нещо вярно. Не трябва да забравяме, че тези досиета са в центъра на безброй конспирации и обвинения срещу влиятелни личности. В много случаи обвиненията са убедителни, но ситуацията е изключително сложна", коментира в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS международният анализатор Огнян Дъскарев.

Снимка: БТА

Той припомни, че най-близката сътрудничка на финансита Гислейн Максуел е дъщеря на Робърт Максуел. "Той е известен британски богаташ от словашки произход, който издаде събраните съчинения на Тодор Живков на английски език и се разхождаше с фанелка, на която пишеше „Цар на България“. В началото на 80-те години Епстийн става негов довереник, за да му урежда тъмните афери като офшорни сделки и избягване на данъци", разказа Дъскарев.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн (СНИМКИ)

Журналистът и водещ на „Контракоментар” Асен Генов припомни, че информацията, която достига до нас, идва на порции, което затруднява реалната преценка. "Епстийн се оказва осъден педофил, самоубил се по време на първия мандат на Тръмп при доста специфични обстоятелства. Камерите не работят, когато той решава да сложи край на живота си в килията си в иначе добре охраняван затвор", припомни Генов.

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Според него Епстийн не е просто квартален сводник, а сводник на международнно ниво. "Замесени са британски и други кралски величия. Има информация и от Русия - за дама на име Маша, която се твърди, че е подсигурявала добре изглеждащи момичета за услугите на Епстийн", припомни журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова