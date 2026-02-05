Снимка: БТА, архив
От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС
Очаква се днес депутатите да гласуват промени в Изборния кодекс на второ четене в пленарната зала. Предложенията бяха внесени от "Възраждане" и предвиждат броят на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз да се ограничи до 20.
Правната комисия прие на второ четене промените в Изборния кодекс, ограничи секциите извън ЕС до 20
Правната комисия вече прие текстовете със скандал и обвинения в зависимости. "Против" се обявиха от ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие". Не бяха приети поправките по предложение на ПП-ДБ секциите да се ограничат до 100, а не до 20, а при електронните заявления Централната избирателна комисия да изисква допълнителна проверка чрез SMS. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.
