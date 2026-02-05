Разговорите в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат подновени днес. Първият ден от преговорите приключи без съществен резултат.

От Киев ги определиха като съдържателни и продуктивни, въпреки че не е постигнат конкретен пробив.



Поредният кръг от преговори се провежда на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. От Кремъл отново заявиха, че конфликтът ще продължи, докато Киев не приеме руските условия.

Нерешени остават най-спорните въпроси за териториалните отстъпки. Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област. Киев, от своя страна, настоява конфликтът да бъде замразен по сегашната фронтова линия и отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

"Позицията на Украйна е много ясна. Войната трябва наистина да бъде прекратена. Русия трябва да е готова за това. Партньорите също трябва да са готови да гарантират това с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора. Хората в Украйна трябва да почувстват, че ситуацията наистина се движи към мир и край на войната, а не към това Русия да използва всичко в своя полза и да продължава атаките. Агресорът не трябва да бъде възнаграден. Ако бъде дадена някаква награда, Русия в крайна сметка ще наруши всяко споразумение", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Редактор: Станимира Шикова