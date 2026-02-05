Разговорите в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна бяха подновени, но първият ден от преговорите приключи без съществен напредък. Въпреки че от украинска страна разговорите бяха определени като съдържателни, конкретен пробив не е постигнат. Преговорите се водят на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на страната и категоричната позиция на Кремъл, че конфликтът ще продължи, докато Киев не приеме руските условия.

В ефира на „Твоят ден“ университетският преподавател от Харковския университет проф. Михаил Станчев описа тежката ситуация на място. По думите му Харков е без парно вече трети ден след масирани удари по енергийната система. Температурите в домовете падат до 10–12 градуса, а около 270 хиляди жители на града са без отопление. Прекъсванията на електрозахранването също продължават, като в отделни дни токът спира за часове без предварително предупреждение.

Проф. Станчев подчерта, че атаките продължават въпреки водените преговори и поетите ангажименти. По думите му Русия е нарушила договореността да не се нанасят удари по енергийната инфраструктура, а бомбардировките са засегнали осем области, включително Киев и Харков. Според него дори евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна не биха довели до спиране на войната.

По отношение на преговорите той изрази скептицизъм, че може да бъде постигнат политически резултат. Според него максимумът, който реалистично може да се очаква от разговорите в Абу Даби, е размяна на военнопленници – практика, която се прилага от години. Най-спорните теми, като изтегляне на украинските войски от Донецка област и бъдещето на Запорожката АЕЦ, остават без напредък. Украйна предлага демилитаризирана или свободна икономическа зона под международен контрол, но Русия отхвърля тези варианти.

Професорът коментира и нагласите в украинското общество, където съществуват различни мнения за възможни компромиси, но доминира убеждението, че отстъпването на територии няма да донесе траен мир. Той подчерта, че подобно решение не може да бъде взето еднолично, а изисква политически и обществен консенсус.

Станчев изрази ограничени очаквания и към ролята на САЩ и Доналд Тръмп като медиатор, посочвайки непоследователността в американските позиции. По думите му реална помощ за Украйна би била предоставянето на военна техника, включително изтребители F-16, за което се говори като възможност от страна на някои европейски държави.

В по-широк геополитически контекст университетският предподавател обърна внимание и на изтичането на договора „Нов СТАРТ“ , който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ. Според него темата е пряко свързана с войната, тъй като Москва продължава да използва ядрената реторика като средство за натиск върху света.

Той обясни, че остава в Харков заради съпругата си и въпреки тежките условия се опитва да продължи научната си работа. Планира да се върне в София към средата на март, ако обстановката позволи.

