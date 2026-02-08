Ракът на гърдата вече не е диагноза, характерна само за по-зряла възраст. Все по-често заболяването засяга млади жени. Повече за тревожната тенденция разказа началникът на отделението по хирургия на гърдата и реконструктивна хирургия в Университетската болница по онкология „Проф. Иван Черноземски” д-р Ваня Митова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Д-р Митова е хирург-онколог с международна квалификация и един от малкото специалисти у нас, преминали обучения по онкопластична хирургия на гърдата в Оксфорд, Кеймбридж и Института „Кюри” в Париж. Тя е и създател на безплатно мобилно приложение за превенция и ранно откриване на рак на гърдата. „Истината е, че ракът на гърдата под 30 години вече не е невъзможна диагноза. Напротив – пациентките в тази възрастова група са се удвоили. Броят на жените между 30 и 40 години, които диагностицираме ежедневно, непрекъснато нараства”, подчерта д-р Митова.

Тя разказа, че най-младата ѝ пациентка е едва на 24 години. Тя е диагностицирана по време на ранна бременност, която се е наложило да бъде прекъсната, за да започне навременно лечение. „Преди старта на терапията направихме консултация със специалист по репродуктивна медицина и съхранихме яйцеклетки, за да има реален шанс тази млада жена един ден да стане майка”, разказа лекарят. Д-р Митова подчерта значението на екипния подход между онколог, гинеколог и репродуктивен специалист.

По думите на онколога младите жени често са в две крайности – едни активно търсят профилактични прегледи, докато други дори се гордеят, че никога не са посещавали лекар. „Златната среда е най-важна. Нито прекомерното обикаляне по кабинети, нито пълното неглижиране на здравето са добър избор”, каза тя.

Д-р Митова обърна специално внимание и на хормоналните терапии, включително противозачатъчните таблетки. „Не съм против хормоналното лечение, но то трябва да се започва само след консултация със специалист по гърдата. Гинекологичният преглед не е достатъчен. Мамологичният преглед трябва да върви заедно с него”, подчерта тя.

Специалистът посочи сред рисковите фактори за рак на гърдата късното раждане, липсата на кърмене, хроничния стрес и генетичната обремененост. „Раждането преди 30-годишна възраст в комбинация с кърмене може да намали риска с над 11%”, обясни д-р Митова.

В края на разговора д-р Ваня Митова сподели и своята лична рецепта за здраве. „Позитивни мисли, спокойствие, оптимизъм и умението да намираме време за хубави моменти през цялата година. Това също е част от грижата за здравето ни”, заключи тя.

