Лъчетерапията обикновено се свързва с лечението на онкологични заболявания. Медицинската практика обаче показва, че тя има доказано място и при редица неонкологични състояния. За полезните приложения на лъчелечението разказа д-р Евгения Тодорова от Клиниката по медицинска онкология на ИСУЛ в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Д-р Тодорова припомни, че отделението по лъчелечение към ИСУЛ е исторически първото в България и разполага с дългогодишен опит и наблюдения при т.нар. доброкачествени облъчвания. „Лъчелечението е основен метод в онкологията и около 60-80% от онкологичните пациенти преминават през него на някакъв етап от лечението си. Освен това, то има и други, утвърдени във времето приложения”, обясни тя.

По думите ѝ лъчетерапията има противовъзпалително, обезболяващо и противооточно действие и е особено ефективна при хронични възпаления, дегенеративни ставни заболявания, заболявания на сухожилия, както и при някои автоимунни и пролиферативни процеси. „Болката в петата може успешно да се повлияе от лъчетерапия. Това е част от широк спектър състояния, при които методът дава отлични резултати”, посочи д-р Тодорова.

Според специалиста един от най-честите страхове на пациентите е свързан с думата „радиация”. „Разбирам напълно притеснението, но при неонкологичните заболявания използваме изключително ниски дози, сравними със серия рутинни рентгенови изследвания. Целта ни не е да унищожим тъканта, а да потиснем хроничното възпаление”, подчерта д-р Тодорова.

Ракът на гърдата – какви са превенциите и иновациите в лечението?

Тя увери, че самата процедура е бърза, безболезнена и неинвазивна. След консултация с лъчетерапевт се изготвя индивидуален план, а облъчването трае само няколко минути. „Пациентът не усеща нищо по време на процедурата и може веднага да се върне към обичайните си ежедневни дейности”, уточни специалистът.

Броят на процедурите варира според диагнозата, но обикновено е между 6 и 10. Подобрението често се усеща още в началото на терапията, а ефектът може да се засили в седмиците след приключването ѝ. По думите на д-р Тодорова съществуват и мащабни дългосрочни клинични проучвания от страни като Германия, Австрия и Италия, които потвърждават ефективността и безопасността на метода.

В края на разговора д-р Евгения Тодорова сподели и своята лична рецепта за здраве. „Много е важно всеки ден да отделяме време за себе си – за книга, разходка, филм или за хората и животните, които обичаме. Тези малки моменти имат огромно значение”, заключи тя.

Повече гледайте във видеото.