Американският рапър, певец и автор на песни Дон Толивър оглави за първи път в кариерата си класацията на „Билборд” за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Толивър си осигури първенството със 162 000 продадени еквивалентни единици от албума „OCTANE”. С него изпълнителят за пети път намира място в Топ 100 на „Билборд 200”, като за първи път се позиционира на върха в седмичния чарт.

22 седмици на върха: All I Want for Christmas Is You на Марая Кери оглави класацията за сингли на „Билборд“

След като сътвори история на скорошната церемония за наградите „Грами”, Бед Бъни се изкачи от девета до втора позиция с албума „Debi Tirar Mas Fotos”.

Кънтри певецът Морган Уолън, който миналата седмица заемаше второто място, е отстъпил с една позиция надолу. От албума му „I'm the Problem” за едноседмичния период на отчитане в САЩ са продадени 77 000 еквивалентни единици.

Оливия Дийн, която на церемонията за наградите „Грами” спечели едно от четирите водещи отличия - за най-добър нов изпълнител, заема четвъртото място със 70 000 продадени еквивалентни единици от албума „The Art of Loving”.

Челната петица се допълва от Тейлър Суифт с 46 000 продадени единици от „The Life of a Showgirl”.

В Топ 10 на „Билборд 200” намират място още саундтракът на анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демони”, Ноа Каан със „Stick Season”, Зак Брайън с „With Heaven”, Сиза със „SOS” и Ейсап Роки с „Don't Be Dumb”.

Редактор: Мария Барабашка