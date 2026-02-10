Анархистка група пое отговорност за саботажа на железопътната инфраструктура в Северна Италия в събота и за спирането на движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри.

Полицията съобщи за три случая, при които имало закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове, особено в района на град Болоня. Нямаше пострадали хора и повредени машини.

В изявление, разпространено в интернет, анархистка група заяви, че налаганите от премиера Джоржда Мелони строги репресии срещу протестите са направили конфронтацията по улиците „неефективна“ и са принудили участниците да търсят други форми на протест.

„Изглежда е необходимо да се прибегне до нелегални методи, да се децентрализира конфликтът, да се разширят фронтовете и да се прибегне до самоотбрана и саботаж, за да се оцелее в предстоящите времена“, се казва в изявление на анархистите. Полицията към момента не го е коментирала.

Вицепремиерът Матео Салвини, който оглавява Министерството на транспорта, обеща да залови анархистите. „Ще направим всичко, за да издирим тези бандити, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават. Да живеят Олимпийските игри, символ на Италия, която гради, вдъхновява емоции и никога не се предава“, написа той в X.

Анархистите осъдиха Игрите и ги нарекоха „прослава на национализма“. Те заявиха, че събитието предоставя „тестова площадка“ за контрол над тълпите и наблюдение на движението на хората.

Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano, per mettere in carcere loro e contrastare chi li difende. Evviva le Olimpiadi, simbolo di un’Italia che costruisce, che emoziona, che non si arrende. pic.twitter.com/jUzDQGdxEg — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 9, 2026

Малко след съботната атака срещу железопътната инфраструктура, група от около 100 протестиращи с качулки хвърлиха сигнални ракети и фойерверки по полицията, след като се отделиха от основната група на антиолимпийската демонстрация в Милано. Мелони осъди действията на въпросните хора и ги нарече „врагове на Италия“.

Редактор: Цветина Петкова