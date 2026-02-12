Снимка: БГНЕС
Съседните страни са в конфликт по редица въпроси от десетилетия, предимно по отношение на морските граници и права в Егейско море
Президентът на Турция Реджеп Ердоган и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изразиха желание да разрешат дългогодишните морски спорове, които са в основата на обтегнатите отношения между двете страни.
По време на среща в Анкара двамата се съгласиха, че всякакви различия между Гърция и Турция могат да бъдат разрешени на основата на международното право. Мицотакис заяви, че е дошло време „да бъде вдигната всяка взаимна заплаха“, а Ердоган го нарече „скъп приятел“.
Ердоган и Мицотакис затоплят отношенията, ще проведат среща в Анкара
„Аз считам, г-н президент, че в духа на положителния опит, който имаме, е време да премахнем всякакви формални и съществени заплахи за нашите отношения. Ако не сега, то кога”, заяви Мицотакис.
„По време на срещата ни с министър-председателя отново открито и откровено обсъдихме позициите си по отношение на Егейско море и Източното Средиземноморие. Постоянно поддържаме мнението, че макар и настоящите проблеми да са сложни, те не са непреодолими съгласно международното право. Необходими са само добра воля, конструктивен диалог и желание за намиране на решение”, заяви Реджеп Тайип Ердоган
