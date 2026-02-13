След дебат, продължил близо час, депутатите приеха оставката на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев. Оставката му бе приета с 203 гласа "за".

Той сам подаде заявление за напускане на поста на 11 февруари, като в документа не фигурират мотиви за този акт.

Антон Славчев остава и.ф. председател на Антикорупционната комисия

Основно депутатите от ПП-ДБ настояваха Славчев да се яви в парламента и сам да обясни мотивите за подаването на оставката си точно в този момент, след като в предходни години му е искана толкова много пъти.

Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не дойде.

Припомняме, че в края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, на която Славчев също бе председател.

Редактор: Мария Барабашка