Той сам подаде заявление за напускане на поста на 11 февруари
След дебат, продължил близо час, депутатите приеха оставката на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев. Оставката му бе приета с 203 гласа "за".
Той сам подаде заявление за напускане на поста на 11 февруари, като в документа не фигурират мотиви за този акт.
Антон Славчев остава и.ф. председател на Антикорупционната комисия
Основно депутатите от ПП-ДБ настояваха Славчев да се яви в парламента и сам да обясни мотивите за подаването на оставката си точно в този момент, след като в предходни години му е искана толкова много пъти.
Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не дойде.
Припомняме, че в края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, на която Славчев също бе председател.Редактор: Мария Барабашка
