Има над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили

Обилни снеговалежи обхванаха през нощта румънската столица Букурещ, като доведоха до сериозни затруднения в градския транспорт и значителни смущения във въздушния трафик. Най-сериозно засегнати са полетите от и до двете международни летища на града.

От Националната корпорация на летищата в Букурещ информират, че заради тежките метеорологични условия са били отменени и пренасочени редица полети от летищата „Аурел Влайку“ и „Хенри Коанда“.

Отменени полети: Букурещ – Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев – Букурещ, Сучава – Букурещ.

Пренасочени полети: Порто – Букурещ → кацнал в София, Тел Авив – Букурещ → кацнал в Клуж. Дъблин – Букурещ → кацнал в Крайова, Доха – Букурещ → пренасочен към Атина.

Екипите на летищата работят при засилени мерки за почистване на пистите и обработка срещу обледяване, но призовават пътниците да следят актуалната информация от авиокомпаниите.

Зимната буря създаде сериозни проблеми и в самия град. По данни на румънската пожарна служба, екипите са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили в Букурещ и съседния окръг Илфов. Градският транспорт се движи със закъснения, като са мобилизирани над 200 служители за почистване на трамвайните и автобусните трасета.

Румънската метеорологична служба издаде червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и Илфов. За усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщава и в северния окръг Прахова. Властите предупреждават, че затрудненията в транспорта, включително по въздух, може да продължат и през следващите часове.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Кристиан Стратев, БТА

