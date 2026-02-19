Министерството на правосъдието на американския щат Ню Мексико съобщи, че местните власти разследват твърдения от досиетата "Епстийн" за тела на момичета, заровени близо до ранчото на покойния сексуален престъпник. Според разкритията момичетата били чужденки, предаде "Ройтерс".

Лорън Родригес, говорител на правосъдното ведомство на щата, каза, че местните власти са поискали от федералното Министерство на правосъдието да предостави нередактирано копие на имейл от 2019 г., в който се съдържа твърдението. Министерството и ФБР все още не са коментира казуса официално.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн

Ден по-рано щатското законодателно събрание започна първото цялостно разследване на обвиненията, че в продължение на над 20 години Епстийн е извършвал сексуални престъпления срещу жени и момичета в ранчото си "Зоро", намиращо се на около 50 км южно от Санта Фе.

След публикуването на досиетата „Епстийн“: Заплашват със съд Министерството на правосъдието

Редактираният имейл от 2019 г., който е част от публикуваните досиета, е изпратен няколко месеца след смъртта на Епстийн до Еди Арагон, радиоводещ от Ню Мексико, който обсъждал "Зоро" в предаването си. Подателят, който твърдял, че е бивш служител на ранчото, поискал един биткойн в замяна на видеозаписи, за които се казва, че са направени в къщата на Епстийн и показват как финансистът прави секс с непълнолетни.

Арагон посочи, че преценил, че имейлът е достоверен и веднага го препратил на ФБР. По думите му той не е получавал никакви пари от подателя, нито е имал повече контакти с него. Наскоро опитал да му отговори за пръв път, но адресът вече бил неактивен.

Според редактирания имейл до Арагон двете жертви са починали "от задушаване по време на груби сексуални игри".

Американското министерство на правосъдието публикува още 30 000 документа, свързани с Джефри Епстийн

Според доклад на ФБР от 2021 г., който също се съдържа в поредната порция публикувани материали от досиетата "Епстийн", Арагон наистина е посетил офис на Бюрото, за да съобщи за имейла.

Проверка на "Ройтерс" на другите документи, огласени от Министерството на правосъдието, не откри други споменавания на твърденията. Не се съдържат и данни за предприети действия от разледващите във връзка с тях.

Миналата година правосъдното ведомство на САЩ предупреди, че някои от огласените досиета от следствието "съдържат неверни и сензационни твърдения", както и че те включват анонимни обвинения, които според разследващите не се потвърждават, а в някои случаи дори са фалшиви.

В интервю от сряда щатският комисар на Ню Мексико по поземлените въпроси Стефани Гарсия Ричард каза, че от канцеларията ѝ наскоро попаднали на редактирания имейл, при проверка на най-новата порция материали от досиетата "Епстийн".

В писмо от 10 февруари до Министерството на правосъдието на САЩ и в становище Гарсия Ричард призовава федералните и щатските съдебни власти да направят цялостно разследване на твърденията за престъпни действия на Епстийн в ранчото и в прилежащите щатски земи.

През 1993 г. Епстийн наема 503 хектара земя в района на ранчото. През септември 2019 г. Гарсия прекратява договора за наем, след като от канцеларията ѝ преценяват, че Епстийн не е използвал земята за скотовъдство или земеделие, а за буфер, който да осигури уединение на ранчото му. Финансистът почина в затвор в Ню Йорк през август 2019 г. Смъртта му бе определена като самоубийство.

Редактор: Станимира Шикова