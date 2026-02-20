NASA планира да изстреля екипаж около Луната за първи път от повече от 50 години. Мисията „Артемис II“ ще бъде най-далечното пътуване на хора в Космоса от времето на програмата „Аполо“ насам. Очакваната дата е 7 март, пише BBC.

Четирима астронавти ще поемат на 10-дневна мисия, която включва обиколка около обратната страна на Луната и завръщане на Земята. Полетът е ключова стъпка към бъдещо кацане на лунната повърхност и част от дългосрочната стратегия на агенцията за по-дълбоко изследване на Космоса.

Китай успешно тества нова ракета за полети до Луната (ВИДЕО)

Датата за изстрелване беше обявена след успешна „генерална репетиция“ в Космическия център Кенеди във Флорида. По време на теста ракетата беше заредена с гориво и беше премината цялата процедура по обратно броене.

Това е вторият опит на екипа на „Артемис“ да проведе пълната репетиция. От NASA подчертават, че мисията ще проправи пътя за следващи полети, включително за бъдещо кацане на Луната и по-амбициозни пилотирани мисии отвъд нея.

Редактор: Ралица Атанасова