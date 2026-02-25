Танцовата трупа Karakashyan & Artists отбелязва юбилеен сезон с международни участия и завръщане към емблематични свои спектакли. За новия етап в развитието на формацията разказа артистичният ѝ директор Коста Каракашян в ефира „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

„От кухнята до европейската сцена“ – така Каракашян описва пътя на трупата, която през годините преминава от независими проекти в София до участия на престижни фестивали в Европа.

Акцент в работата на трупата остават имърсив спектаклите – формат, който поставя зрителя в центъра на действието. „Имърсив спектаклите са формат, в който успяваме да скъсим дистанцията с публиката. За нас срещата с нея е много интимна“, подчерта Каракашян.

Той обясни, че всеки имърсив проект функционира по различен начин. В някои от представленията има дори кулинарен елемент и специален експерт, а публиката не е седнала на столове, а е на крак и се движи свободно. „Публиката избира своята гледна точка. Когато е на крак, цялото тяло на човек участва в спектакъла“, каза още артистичният директор.

Според него този формат променя и усещането на изпълнителите. „Изпълнителите усещат публиката по много личен начин. Реакциите са непосредствени, няма бариера между сцена и салон“, допълни Каракашян.

