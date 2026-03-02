Екатерина Арие е българка, която живее в Израел от 20 години. Тя е преподавател по английски език и живее в Холон - град в близост до Тел Авив, където през последните 2 дни сирената за опасност се задейства постоянно заради военната операция срещу Иран.

"Изминалата нощ не беше толкова неспокойна. Успяхме да поспим. Предишната беше ужасна. Тази сутрин ни събудиха в 7 часа със сирени - като аларма. Сега отново се очаква включване на сирените. Чакаме навън, пред бомбоубежището", разказа тя.

Сънародничката ни Рина Бакалов от Тел Авив заяви, че напрежението отново се засилило в израел, тъй като от неделя вечерта започнали атаки и от север - от „Хизбула“, които подкрепят Иран и са готови да се включат с всичко, с което разполагат. "Бяха изстреляни няколко ракети. Израел, естествено, отговаря в момента. Чуваха се силни взривове - макар че в Тел Авив сме доста далеч от ливанската граница, се усещаха тътени. Положението остава много напрегнато", обясни тя.

Българи в Израел разказват за нападението на Иран (ВИДЕО)

По думите ѝ всички се надяват това да е последната война за региона. "Ако този режим отслабне или падне, може би ще има шанс да се живее по-нормално", изрази надежда тя.

И допълни: "Добрият сценарий е режимът да бъде максимално отслабен, след което самият ирански народ - включително и иранците в чужбина, поемат инициативата и отговорността за бъдещето на страната. Отвън може да има подкрепа - включват се Франция, Великобритания, но решението трябва да дойде от самите иранци, след като режимът бъде отслабен напълно. В същото време се говори, че Иран отново иска да започне преговори. Това не изглежда като най-добрия сценарий, защото може да означава печелене на време", подчерта Бакалов.

Българката беше категорична, че много се разчита в момента на израелската ПВО „Железен купол“, който в момента спасява хората.

Рина Бакалов: През половин час влизаме в бомбоубежищата

"Но има и пропуски. Всичко зависи от интензитета. Ако ракетите са много и изстреляни наведнъж, системата може да бъде претоварена. В неделя имаше директно попадение в град между Тел Авив и Йерусалим, при което загинаха девет души. Това е пример за пропуск. Когато ракетите са единични, системата се справя по-добре. Сега не се съобщава конкретен брой на изстреляните ракети, но количеството е голямо. Като цяло системата работи, но за съжаление не е безупречна. В неделя в Йерусалим имаше удар около 23:30 часа. Там също има ранени и един човек в по-тежко състояние", разказа тя.

Повече по темата гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова