Около 260 000 души се очаква да привлече безплатен концерт на момчешката банда BTS в центъра на Сеул следващата седмица. Това превръща събитието в едно от най-големите публични събирания Южна Корея от Световното първенство по футбол през 2002 г.

Властите се готвят да разположат близо 5000 полицейски служители и 3400 длъжностни лица от Сеул, които да управляват потока от хора, да реагират при извънредни ситуации и да предприемат антитерористични мерки. С предстоящото на 21 март шоу K-pop групата отбелязва излизането на първия си нов албум от повече от три години. След безплатния концерт в Сеул, през април започва и световно турне.

Едночасовото събитие, което ще се проведе в центъра на южнокорейската столица, ще бъде излъчвано на живо по Netflix в 190 страни.

„Около 22 000 притежатели на безплатни билети ще присъстват на концерта, но зоната ще бъде отворена и за хора без билети, които искат да дойдат”, коментира министърът на вътрешните работи Юн Хо-джунг.

Полицията заяви, че нощуването на открито не може да бъде спряно, но големи палатки няма да бъдат разрешени. Ще бъдат въведени многоезични гидове и медицински пунктове, а Сеул е осигурил 900 тоалетни. След фаталния инцидент на Хелоуин през 2022 г., при който загинаха 159 души в Сеул, Южна Корея остава в състояние на повишена готовност за рискове, свързани с масови събирания.