Израелски удар по кампус на държавния университет в Ливан е убил двама преподаватели, съобщиха ливанските държавни медии. Директорът на Факултета по науки в южния кампус на Ливанския университет в Бейрут Хюсеин Бази и преподавателят Мортада Срур са загинали при удар с израелски дрон, съобщи Националната новинарска агенция.

Кампусът се намира в края на южните предградия на Бейрут – район под влиянието на „Хизбула“, който беше пощаден по време на последната война между подкрепяната от Иран въоръжена групировка и Израел.

Редактор: Дарина Методиева