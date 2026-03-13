-
Енергийната комисия прави нов опит да разгледа промените в закона за ВЕИ
Парламентът разглежда на първо четене удължителния закон за бюджета
Румен Христов: СДС работи сякаш на улицата след отнемането на централата
Мартин Димитров: Средствата за компенсации заради скъпите горива да се вземат от по-високите приходи от ДДС
Делян Пеевски сигнализира прокуратурата за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР
Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата
Лондон и Париж предупредиха, че Техеран разполага с уран за 10 ядрени оръжия
Съединените щати и западните им съюзници се сблъскаха с Русия и Китай в Съвета за сигурност на ООН заради ядрената програма на Иран. Американският посланик Майк Уолц обвини Москва и Пекин, че блокират работата на Комитета 1737, създаден за контрол на санкциите срещу Техеран.
Уолц подчерта необходимостта от оръжейно ембарго, забрана на трансфера на ракетни технологии и замразяване на финансови активи. В същото време Русия и Китай твърдят, че САЩ преувеличават заплахата, за да оправдаят бъдещи военни действия. Великобритания и Франция подкрепиха позицията на Вашингтон и разширяването на санкциите, посочвайки, че запасите на Иран от обогатен уран вече са достатъчни за производството на около 10 ядрени оръжия.
ООН: Войната в Близкия изток крие екологични опасности
