Съединените щати и западните им съюзници се сблъскаха с Русия и Китай в Съвета за сигурност на ООН заради ядрената програма на Иран. Американският посланик Майк Уолц обвини Москва и Пекин, че блокират работата на Комитета 1737, създаден за контрол на санкциите срещу Техеран.

Уолц подчерта необходимостта от оръжейно ембарго, забрана на трансфера на ракетни технологии и замразяване на финансови активи. В същото време Русия и Китай твърдят, че САЩ преувеличават заплахата, за да оправдаят бъдещи военни действия. Великобритания и Франция подкрепиха позицията на Вашингтон и разширяването на санкциите, посочвайки, че запасите на Иран от обогатен уран вече са достатъчни за производството на около 10 ядрени оръжия.

ООН: Войната в Близкия изток крие екологични опасности

Редактор: Мария Барабашка