Израелската армия съобщи, че за едно денонощие е поразила над 200 цели в западната и централната част на Иран. Сред ударените обекти са ракетни установки и отбранителни системи.

Израелските сили за отбрана съобщиха, че военни самолети са извършили „20 мащабни удара“ срещу установки за изстрелване на балистични ракети, отбранителни системи и производствени обекти.

Израел започна нова вълна от удари в западната част на Иран

Междувременно тайните служби на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция предупредиха гражданите да не излизат по улиците и заплашиха потенциални протестиращи с още по‑силови репресии, отколкото по време на масовите протести в края на декември и началото на януари.

Демонстрациите, които започнаха заради тежката икономическа криза, бяха описани като най‑значителните безредици в страната от години, при които според правозащитна организация са загинали хиляди хора.

Редактор: Цветина Петкова