Президентът на Франция Еманюел Макрон призова Израел да приеме преки преговори с ливанското правителство, като заяви, че е готов да улесни този процес, като посрещне представители на двете страни в Париж, съобщи "Франс прес".

“Трябва да се направи всичко възможно, за да не се допусне Ливан да потъне в хаос. ”Хизбула“ трябва незабавно да спре своите безразсъдни действия. Израел трябва да се откаже от мащабна офанзива и да прекрати масивните си удари, тъй като стотици хиляди хора са избягали от бомбардировките”, написа френският президент в социалната мрежа Х.

J’ai échangé hier avec le Président Aoun, le Premier ministre Salam et le Président du Parlement Berri.



Tout doit être fait pour empêcher que le Liban ne sombre dans le chaos.



Le Hezbollah doit arrêter immédiatement sa fuite en avant. Israël doit renoncer à une offensive… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 14, 2026

В публикацията си Макрон съобщи, че вчера е разговарял с ливанското ръководство в лицето на президента Жозеф Аун, премиера Науаф Салам и председателя на парламента Набих Бери.

В същото време Макрон благодари на иракския министър-председател Мохамед Шия ас Судани за ангажимента му да изясни напълно случая, при който удар с дрон доведе до смъртта на френски военнослужещ в Иракски Кюрдистан. Премиерът на Ирак също така пое ангажимент да засили мерките за защита на френските сили в страната.

“Ще продължим координацията и усилията си в полза на стабилността и суверенитета на страната, както и за деескалация в региона”, заяви Макрон, след като вчера разговаря и с Мохамед Шия ас Судани.

Френският президент припомни, че френските сили са “в Ирак, за да се борят рамо до рамо с иракчаните срещу зловещата заплаха от тероризъм”.

Редактор: Ивета Костадинова