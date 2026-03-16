Били Кристъл почете своя близък приятел от десетилетия – известния режисьор Роб Райнър, както и съпругата му Мишел Райнър на церемонията по връчването на „Оскарите“.

Кристъл отбеляза някои от най-емблематичните филми на Роб Райнър, сред които „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Доблестни мъже“. „Филмите на моя приятел Роб ще останат за поколенията, защото разказват за това, което ни кара да се смеем и да плачем, и за това, към което се стремим“, каза Кристъл. „А когато Мишел Сингър влезе в живота му, те станаха неудържими“, допълни той.

Миналата година Холивуд загуби множество таланти от различни поколения. Сред тях е и Даян Кийтън, която участва в легендарни филми като „Ани Хол“ на Уди Алън и „Кръстникът“ на Франсис Форд Копола. Нейният трибют беше воден от актрисата Рейчъл Макадамс, която изградилa близка връзка с Кийтън по време на снимките на филма от 2005 г. „Семейство Стоун“.

След нея на сцената се качи Барбра Стрейзанд, за да почете Робърт Редфорд – легендарен актьор и режисьор, познат от филмите „Бъч Касиди и Сандънс Кид“ (1969), „Скандал“ (1973) и „Цялото президентско войнство“ (1976). Стрейзанд се разчувства, спомняйки си как Редфорд я наричал „Бабс“.

В чест на Редфорд, тя изпълни кратка версия на песента „The Way We Were“ от едноименния филм от 1973 г., в който е играла заедно с него.

