Носителката на „Оскар“, БАФТА, "Златен глобус", "Еми" и "Тони" Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст. Тъжната новина за една от любимките в киното разтърси Холивуд. Актрисата, която спечели сърцата на публиката с ролите си в "Кръстникът", Бащата на булката", "Ани Хол", "Клубът на първите съпруги" и много други оставя вечна следа в историята на седмото изкуство с незабравимите си роли, неподражаемия си стил в модата, страстта към архитектурата и с активната си благотворителна дейност.

Легендарната актриса е отличена на гала церемонията на Film at Lincoln Cente през 2007 г., а също така е носител на наградата за цялостен принос на AFI.

Кончината на звездата предизвика вълна от емоции от нейни колеги в киноиндустрията, които изразиха почитта си.

Робърт Де Ниро сподели пред The ​​Hollywood Reporter: „Много съм тъжен да чуя за кончината на Даян. Много я обичах и новината, че ни напуска, напълно ме изненада. Не очаквах да ни напусне. Ще ни липсва. Нека почива в мир.“

Бет Мидлър, която участва заедно с Кийтън и Голди Хоун във филма „Клубът на първите съпруги“ от 1996 г., написа в Instagram: „Брилянтната, красива, необикновена Даян Кийтън почина. Не мога да ви опиша колко непоносимо тъжна съм. Тя беше забавна, оригинална и напълно лишена от лукавство или каквато и да е желание да се съревновава."

Люк Евънс определи Даян Кийтън като "брилянтен актьор, с добро сърце и изпълнен с грация, с блестящ независим дух".

Стив Мартин, с когото тя участва във филма „Бащата на булката“ от 1991 г. , сподели клип от интервю, което е направила с Мартин Шорт, който също участва в лентата. В него Шорт пита Кийтън: „Кой е по-секси, аз или Стив Мартин?“, а Кийтън отговаря: „Искам да кажа, че и двамата сте идиоти.“ Мартин написа под публикацията: „Не знам кой пръв публикува това, но обобщава прекрасните ни отношения с Даян.“

Голди Хоун, която участва заедно с Кийтън в "Клуб "Първа съпруга" сподели в емоционален пост: "Даян, не сме готови да те загубим. Остави ни следа от самодивски прах, изпълнена с частици светлина и спомени отвъд въображението. Как да се сбогуваме? Какви думи могат да ти дойдат на ум, когато сърцето ти е разбито? Никога не си харесвала похвали, толкова скромна, но сега не можеш да ми кажеш да „млъкна“, скъпа. Имаше и няма да има никой като теб. Ти открадна сърцата на света и сподели гения си с милиони, правейки филми, които ни караха да се смеем и да плачем по начини, които само ти можеше. Бях благословена да направя „Клуб на първите съпруги“ с теб, дните ни започваха с кафе в трейлъра на гримьорната, смях и шеги, чак до последния ден на снимките. Беше влакче на любовта. Съгласихме се да остареем заедно и един ден може би да живеем заедно с всичките си приятелки. Е, никога не успяхме да живеем заедно, но пораснахме заедно. Кой знае... може би в следващия живот. Блести с самодивския си прах там, приятелко. Ще ми липсваш ужасно много. Обичам те."

Синтия Никсън разказа свой спомен: „Когато бях дете, Даян Кийтън беше моят абсолютен идол. Обичах актьорската ѝ игра. Обичах нейната атмосфера. Обичах всичко в нея. Още от 12-годишната си се опитвах да се обличам като нея. Носех си дълга коса. Носех мъжки шапки и жилетки и (въпреки че очите ми бяха хубави) носех очила, защото си мислех, че ме правят да приличам повече на нея. Преди малко повече от десетилетие имах възможността да участвам във филм, наречен „Пет етажа нагоре“, с нея и беше като сбъдната мечта. Бях много срамежлива около нея, но мисля, че тя ме харесваше и това означаваше всичко за мен. Тя беше единствена по рода си. Толкова съм тъжна, че я няма.”

Манди Мур нарече звездата бляскав човек, който осветява с таланта и чара си.

Октавия Спенсър сподели, че Кийън не е била само актриса, но и истинска сила, а всяка нейна роля е незабравима. "Отвъд екрана, тя донесе радост, смях и стил", допълни тя.

Бен Стилър нарече актрисата един от най-великите актьори в света. "Икона в стила, хумора и комедията. Брилянтна. Какъв човек!", написа още той.

Рита Уилсън написа емоционален пост:

„Работата ѝ като артист е просто изключителна. Тя можеше да прави всичко… Вниманието ѝ към детайла и дизайна беше изключително. А усилията ѝ да запази архитектурно значимите къщи и сгради бяха дълбоко оценени. Тя познаваше занаятчийството. Тя беше майстор. Вплитайки нишки от великолепни изпълнения в сърцата ни. … Даян беше решена да стане майка и го направи сама, давайки живот на Декстър и Дюк, превръщайки се в тяхна майка. Толкова е трудно да загубиш някого, който ни е вдъхновявал по много причини, и въпреки това сме толкова благодарни, че красотата и артистичността ѝ ще живеят. Ще ни липсваш, Даян. Молитвите ми са с близките на Даян и нейните деца. Нека паметта ѝ бъде вечна."

Кандис Берген, която заедно с Кийтън е част от каста на филма „Книга за възрастни“ сподели: „Това е огромна загуба както за мен лично, така и за всички нас. Даян беше истински артист - изключително надарена и уникално талантлива в толкова много сфери, но същевременно скромна и чудесно ексцентрична. Ще ми липсва ужасно.“

Мери Стийнбъргън сподели: „Даян беше магия. Нямаше и никога няма да има някой като нея. Обичах я и се чувствах благословена да бъда нейна приятелка. Моята любов към семейството ѝ. Какво чудо беше тя!!!“

Джейн Фонда, която също участва в "Книга за възрастни" написа:

"Трудно е да повярваш... или да приемеш... че Даян вече я няма. Тя винаги е била искра живот и светлина, постоянно се смееше на собствените си слабости, беше безгранично креативна... в актьорската си игра, гардероба си, книгите си, приятелите си, домовете си, библиотеката си, мирогледа си. Тя е уникална. И макар че не го знаеше или не искаше да го признае, човече, тя беше страхотна актриса!

Рийз Уидърспуун също отдаде почит с думите: "Даян Кийтън промени начина, по който всички ние виждаме жените на екрана - умни, забавни, стилни и напълно оригинални. Толкова съм благодарна, че я имах за ментор."

Леонардо ди Каприо, който изигра племенника на Кийтън в „ Стаята на Марвин“, публикува Instagram Stories. „Даян Кийтън беше единствена по рода си. Брилянтна, забавна и безрезервно себе си“, написа той, споделяйки обща снимка. „Легенда, икона и наистина мил човек. Имах честта да работя с нея на 18 години. Тя ще ни липсва много.“

Кейт Хъдсън сподели клип с надпис „Обичаме те много, Даян“.

Джош Гад написа, че загубата е "монументална".

Роузи О'Донъл написа в Instagram: "Това ми разбива сърцето ... какъв стил, каква грация - ще ни липсва."

Елизабет Банкс сподели в своя профил: "Тя беше обичана. Всеки от нас я боготвори. Влиянието ѝ върху културата, модата, изкуството и жените е непреодолимо. Тя беше истинско удоволствие. Гордея се, че имам кариера, която ми позволи да се запозная с нея и да дишам нейния въздух.

Виола Дейвис написа: "Не!! Не!!! Не!! Боже, още не, НЕ!!! Човече… ти определи женствеността. Патосът, хуморът, лекомислието, твоята вездесъща младост и уязвимост — ти татуира ДУШАТА си във всяка роля, правейки невъзможно да си представим някой друг да я обитава. Обичах те. ... Почивай в мир. Бог да благослови семейството ти и знам, че ангели ще те отведат у дома."

Пинк определи актрисата като муза за самата нея във всяко едно отношение.

Джейми Лий Къртис написа "Каква актриса".

SAG - Гилдията на актьорите също почете звездата.

Филмовата Академия на САЩ определи Кийтън като забавна и крехка, умна и талантлива, винаги болезнено честна. "В продължение на десетилетия тя изпълваше всеки кадър с топлина, остроумие и удивление. Нейният дух ще живее вечно на екрана и в сърцата на всички, които видяха себе си в нея."

Анди Гарися написа, че възвишената светлина на актрисата ще свети вечно.

Лиса Кудроу също почете паметта на актрисата.

Даян Кийтън завинаги остава икона в киното и модата, човек с голямо сърце, който носеше много усмивки както на екран, така и в реалния живот.