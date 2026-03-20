49-годишен мъж е задържан за убийството на свой познат, извършено на 11 март в елинпелинското село Богданлия. По данни на разследващите престъплението е свързано и с опит за кражба на криптовалути на стойност около 1 милион долара, пише "24 часа".

Жертвата е 55-годишен мъж, когото съпругата му откри окървавен в дома им. По случая е започнало разследване под ръководството на Окръжната прокуратура в София.

След интензивни издирвателни действия служители на МВР са установили и задържали заподозрения за извършител. Според събраните данни, между двамата мъже е възникнал конфликт, който е прераснал в агресивно спречкване, довело до фаталния край.

Разследването сочи още, че след убийството заподозреният е направил опит да присвои криптовалути за около 1 милион долара. Трансакцията обаче не се осъществила, защото средствата били блокирани.

Задържането е извършено при специализирана полицейска акция. От прокуратурата посочват, че работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства около престъплението и мотивите за извършването му.

