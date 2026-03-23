Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
-
-
-
-
-
-
Разследват умишлен палеж като антисемитско престъпление от омраза
Подпалиха четири линейки на доброволческата еврейска организация „Хацола“ в Лондон. Деянието се разследва като антисемитско престъпление от омраза, съобщи полицията. Посегателството е извършено към 01:40 ч. местно време в района на „Голдърс Грийн“, пише „Би Би Си“.
По данни на Лондонската пожарна бригада при палежа са избухнали газови бутилки в линейките, което е довело до счупване на прозорци в близка жилищна сграда. На място са изпратени шест пожарни автомобила и около 40 огнеборци. Като предпазна мярка са евакуирани околните къщи, а около 30 души са получили временен подслон. Няма пострадали, а огънят е напълно потушен. Все още няма задържани.
Министър-председателят на Великобритания Кийр Стармър определи случая като „дълбоко шокиращ антисемитски палеж“ и подчерта, че антисемитизмът няма място в обществото. Главният равин Ефраим Мирвис също осъди атаката, като подчерта, че линейките на „Хацола“ имат една-единствена мисия – да спасяват човешки животи, независимо от религията.
This is a deeply shocking antisemitic arson attack.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026
My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news.
Antisemitism has no place in our society.
Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE
„Хацола“ е неправителствена доброволческа организация, създадена през 1979 г., която осигурява безплатна спешна медицинска помощ и транспорт до болници в Северен Лондон. Тя играе важна роля в общността, като реагира бързо при спешни случаи.
Подобни инциденти будят тревога не само сред еврейската общност, а в цялото общество. Експерт по сигурността отбелязва, че атаката може да е част от по-широка вълна от антисемитски прояви в Европа, свързани с нарастващото напрежение около конфликтите в Близкия изток.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни